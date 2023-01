Dramatische seizoenstart Robin Frijns: Limburger breekt pols in openingsrace Formule E

De Limburger reed gisteravond (Nederlandse tijd) in de eerste ronde van de E-Prix op het Autódromo Hermanos Rodríguez hard op de achterkant van de auto van de Fransman Norman Nato en viel uit. Bij de harde klap brak hij het gewricht. De 31-jarige Frijns is na de race naar het ziekenhuis vervoerd voor onderzoek. Het is nog onduidelijk of hij over twee weken de tweede race kan meedoen in Diriyah (Saoedi-Arabië).