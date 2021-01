Droom komt uit voor 16-jarige Maya Weug: ‘Kippenvel toen ik het rode Ferrari-shirt aantrok’

Weug heeft een Belgische moeder en een Nederlandse vader, maar is geboren en getogen in Spanje. Haar grote droom is ooit in de Formule 1 te komen. ,,Het is al superbijzonder om bij Ferrari te zijn. Om dan ook nog de eerste vrouw te zijn, dat maakt het nog specialer. Mijn grootste droom is in de Formule 1 te geraken. Ik vind racen leuk, ik kart al vanaf mijn zevende, het is mijn passie. Ik zal er alles aan doen om het te halen. Of ik dan onder de Nederlandse vlag zal racen, weet ik nog niet.”