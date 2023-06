Dubbel gevoel bij Nyck de Vries: ‘Zonder die slechte start had het er anders uitgezien’

De Vries vond het moeilijk om na zijn slechte start snel posities terug te winnen. ,,Ik had met name op het rechte stuk de snelheid niet”, zei de dit seizoen nog puntloze coureur bij Viaplay. ,,Met name de beginfase was heel moeilijk. De laatste 30 procent van de race vond ik wel heel erg sterk en competitief. Zonder die eerste ronde had het er heel anders uitgezien.”