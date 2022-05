Dubbelslag voor Verstappen in Spanje: winst én WK-leiding na dramatische aftocht Leclerc

Hij maakte een ongepland uitstapje door de grindbak en mopperde rondenlang over de boordradio vanwege zijn haperende achtervleugel. Maar dankzij nóg meer pech bij titelrivaal Charles Leclerc kon Max Verstappen na een bewogen middag de Grand Prix van Spanje nog winnen ook en de leiding in het kampioenschap grijpen.

Door Arjan Schouten



Hij foeterde wat af, maakte zelf ook nog een foutje. Nee, rimpelloos verliep het bepaald niet, in de zinderende Spaanse hitte. Maar wat hield Max Verstappen knap zijn hoofd koel en deed hij uiteindelijk geweldig goede zaken op het Catalaanse circuit waar hij zes jaar terug als 18-jarige al de nieuwe ster van de Formule 1 werd met zijn eerste zege. Vandaag volgde zijn tweede in Montmélo en weer had hij daar net als in de lente van 2016 wat fortuin voor nodig. Destijds klapten beide favoriete Mercedessen op elkaar, nu strandde Charles Leclerc met een kapotte motor. Het was na een rondje of 25 het grote kantelpunt in de wedstrijd, tot dan volledig gedomineerd door de Monegask van Ferrari, ook gestart op pole.

Volledig scherm © AFP Gesteund door een pakket aan updates bleek Ferrari terug op ramkoers. Leclerc hield Verstappen kundig af bij de start en liep weg toen de Nederlander na negen rondjes een slippertje maakte in bocht vier en even van het Spaanse grind ging proeven. Terug op het asfalt bleek Leclerc al tien tellen gevlogen en raakte Verstappen verwikkeld in een gevecht met dat andere jonge talent George Russell, die opvallend veel snelheid uit zijn Mercedes wist te persen. Normaal geen probleem voor de Limburger, maar net als in de kwalificatie liet de techniek hem even in de steek. Hij kon drukken wat hij wilde op zijn stuur, maar de flap van de achtervleugel opende niet. Ronde op ronde weigerde zijn DRS-systeem dienst, wat geweldige duels opleverde op de baan, maar waar de Nederlander niet op zat te wachten. Onnodige vertraging in zijn weg naar voren. En werkte de techniek wel een keer mee, dan flapte de vleugel soms zomaar weer dicht. Tureluurs werd Verstappen van de problemen. Foeterend meldde hij zich keer op keer over de boordradio, waar hij door zijn engineer tot rust gemaand werd. ,,We krijgen DRS niet eens aan de praat… Ongelofelijk.’’

Vrezend voor een middag met een bijrol, keerden zowaar de kansen toen een nog veel groter drama Leclerc overkwam. Alsof hij een rondje door het park reed, zo vogelvrij reed Leclerc voor het hele veld weg. Tot hij het vermogen uit zijn Ferrari weg voelde vloeien. Hij haalde de pits nog, maar daar was het verdict simpel: einde wedstrijd.

Zo transformeerde een verloren race zowaar tot een buitenkansje voor Red Bull Racing, met ook Sergio Pérez voorin de wedstrijd. Verstappen naar binnen, daarna stevig buitenom langs Valtteri Bottas voor het oog van duizenden landgenoten en een nieuw duel met Russell bleef hem bespaard, toen de Brit van Mercedes ook besloot te pitten.

Regerend kampioen Max Verstappen nam met zijn overwinning in Barcelona tevens voor het eerst dit seizoen de leiding over in de WK-strijd. Bij de constructeurs is Red Bull stevig voorbij Ferrari gegaan. Bekijk hier de klassementen.

De enige coureur toen nog voor zijn neus? Teamgenoot Pérez, die echter nog een tweede keer naar binnen moest. Daarmee was de race wel gereden, want na een derde stop was het logisch dat Verstappen zonder frictie langs de Mexicaan werd geleid. Op naar de derde zege op rij. Een sterk één-tweetje van Red Bull Racing die bij Ferrari aan zal zijn gekomen als een kopstoot. Niet alleen pakte Verstappen de leiding in het wereldkampioenschap over van Leclerc, die zijn eerste nul punten van het seizoen moest incasseren. Ook thuisfavoriet Carlos Sainz had niet zijn middag met slechts een vierde plaats, nog te danken ook aan technische problemen bij de helemaal van achteraan teruggekeerde Lewis Hamilton met nog twee rondes te gaan. En dat in een weekend waarin de Italianen met veel bombarie het pakket aan updates introduceerden.

,,Ik had opeens wat wind en daardoor vloog ik er even af", zei Verstappen voor de microfoon van oud-coureur Pedro de la Rosa. ,,Mijn DRS werkte niet altijd, dat maakte het allemaal heel lastig. Maar we hebben onze eigen race gereden, met een moeilijk begin maar een sterk einde. Niet fijn als je dat allemaal meemaakt, maar ik ben blij voor het team dat we hebben kunnen winnen. Dit is een mooi resultaat, ook voor Checo.“

Na zes races heeft Verstappen met zes punten voorsprong op Leclerc het momentum weer helemaal aan zijn zijde. Niet de boost waar de coureur die komende zondag voor eigen volk zijn thuisrace rijdt in de straten van Monte Carlo op zal hebben gehoopt in Spanje.

