‘Dutch GP? Misschien nog in 2020, misschien in 2021’

Door Arjan Schouten Het was ook in Zandvoort al dagen wachten op de officiële bekendmaking. Dat die race op 3 mei er niet meer zou komen, dat wisten ze al een tijdje. Intensief contact met de FOM en de F1-organisatie is er al weken, alleen nog maar meer na de annulering van de eerste race in Australië. ,,Natuurlijk kwam dit niet als verrassing. Maar toch: als je het dan zo bevestigt ziet, doet het natuurlijk wel zeer”, vertelt directeur Robert van Overdijk. ,,Het had even zijn tijd nodig, omdat de FOM schaakt op 21 schaakborden tegelijk. Ook de races in Monaco en Barcelona gaan niet door, dus dit had even zijn tijd nodig. Maar dit is natuurlijk de enige juiste beslissing, wat ons betreft.”

De race in Zandvoort is tot nader order uitgesteld. Wanneer die weer op de kalender terugkeert? ,,Daar is op dit moment door het coronavirus natuurlijk geen helderheid over te geven. Natuurlijk zijn we al voorzichtig begonnen met kijken naar data dit jaar. Maar er wordt ook al gekeken naar data voor volgend jaar”, zo verklapt Van Overdijk, die niet kan garanderen dat de Dutch GP nog in 2020 op de kalender komt. ,,Niemand heeft een glazen bol, niemand weet wanneer we dit de virus de baas zijn. En of we het ooit de baas zijn. Dus vanwege dat virus kunnen we niets garanderen.”

In de geruchtenstroom wordt voortdurend eind augustus als mogelijke nieuwe datum genoemd, zo vlak voor de GP van België. Van Overdijk kent de verhalen. ,,Maar we moeten de realiteit niet uit het oog verliezen. Augustus lijkt ver weg, maar is stiekem al heel dichtbij. Wellicht volgt de race nog in 2020, maar we kijken ook met een reëel oog naar 2021. Bij ons is er geen enkele twijfel dat die race er gaat komen. Maar een datum… Het blijft allemaal speculeren, dus laten we nu even pas op de plaats maken en de ontwikkelingen afwachten. De volksgezondheid is het allerbelangrijkste nu. Pas als dat allemaal weer gewaarborgd is, is het gepast om weer een feestje te vieren. Er zijn belangrijkere zaken, het is nu niet het moment om concreet te worden over een nieuwe datum.”