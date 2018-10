‘Een getergde Max is altijd nog wat sterker’

Door Arjan Schouten



Gaan we al een kampioen zien in Amerika?

Jan Lammers: ,,Daar begint het wel steeds meer op te lijken, hè. Zelf zeg ik altijd: je moet mensen nooit in de positie brengen dat ze niks meer te verliezen hebben. In die positie zit Sebastian Vettel wel nu, dus die zal alles uit de kast halen. Ze zullen bij Ferrari op standje ‘maximal attack’ gaan. Je zou zo nog een opleving kunnen verwachten van Ferrari. Dat zou het enige kunnen zijn wat het kampioenschap van Lewis Hamilton nog uit kan stellen. Maar Hamilton beseft zich nu als geen ander dat als hij nul punten scoort en Vettel wint in Austin, dat het dan weer open is. Er staat dus wel druk op de ketel. Het wordt helder en meetbaar nu.’’

Huub Stapel: ,,Als het voorbij komt vliegen, moet je zo’n kans toch echt grijpen. Je kunt er niet blind van uit gaan dat de kansen een week later weer jouw kant op vallen. Maar over Hamilton, dat is toch wel een hele grote manier, hoor. Goed sturen en hard rijden kunnen er veel, maar dan met zo’n grote consequentie en de regelmaat van een metronoom doen kunnen er heel weinig. In de geschiedenis zou ik hem zeker in de top-3 zetten. Met Michael Schumacher, zeker. En Ayrton Senna, die deel ik dan postuum uit. Juan Manuel Fangio? Dat was zo’n andere tijd. Toen was het echt nog voor de happy few.’’

Max Verstappen, zorgde altijd voor spektakel en commotie in Austin. Verwachten jullie dat nu ook weer?

Lammers: ,,In Japan was het ook weer een goede race met wat randjes eraan. Ze bemoeien zich langs de lijn teveel met die races. Laat het gewoon gaan. Contact daar gaat je auto kapot van, dat hoef je niet steeds te corrigeren. Ik verwacht dus dat Max nog wel een beetje getergd zal zijn door Japan, die penalty die hem uiteindelijk niks kostte. Dat maakt hem altijd nog wel wat sterker.

Quote Ik erger me aan een heleboel dingen in Amerika, maar die race kijk ik toch graag. Huub Stapel Stapel: ,,Die commotie, dat wordt me toch vaak overdreven. Laten we het wel motorracen houden, in plaats van dat het allemaal met mes en vork moet. Dan kan de AVRO het ook wel uit gaan zenden. Laat een paar ex-coureurs die zelf geracet hebben op hoog niveau, meebeslissen over sancties. Het wordt allemaal flauwekul als de Charlie Whitings van deze wereld er steeds over gaan. Allemaal steeds minder spannend. Je haalt de romantiek van het racen af. Je kunt niet alles glad poetsen.’’