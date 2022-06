Een jaar na zijn klapband aast Max Verstappen op revanche in Bakoe

Verstappen koerste vorig jaar op de zege af in Bakoe, toen vijf ronden voor het einde een van zijn banden klapte en zijn race voorbij was. Dit jaar wil hij dat goedmaken met de overwinning. ,,Het is een lastig circuit”, weet de Nederlander. ,,Het zal niet meevallen de beste afstelling te vinden voor de auto en de juiste hoogte van de vleugel.”

Het stratencircuit in Bakoe is verraderlijk. Het heeft een lang recht stuk waar inhalen goed mogelijk is, maar ook smalle bochten die dwars door de binnenstad gaan. ,,Ik ben vooral benieuwd of we de snelheid van de auto kunnen verbeteren voor de kwalificatie, want daar schort het dit seizoen nog aan”, aldus de leider in het kampioenschap.

Verstappens grootste concurrent in Bakoe is misschien wel zijn teamgenoot Sergio Pérez, die vorig jaar won in Bakoe en dit seizoen in de vorm van zijn leven is. De Mexicaan zegevierde tien dagen geleden ook in de Grote Prijs van Monaco en hij verlengde in het prinsdom zijn contract bij Red Bull. ,,Mijn doel is races winnen en strijden voor de wereldtitel”, zegt hij onomwonden. ,,Ik ben een fan van stratencircuits, want daar kan de coureur echt het verschil maken.”

Starttijden Grand Prix van Azerbeidzjan:



Vrijdag 10 juni

• Eerste vrije training: 13.00 uur - 14.00 uur

• Tweede vrije training: 16.00 uur - 17.00 uur



Zaterdag 11 juni:

• Derde vrije training: 13.00 uur - 14.00 uur

• Kwalificatie: 16.00 uur - 17.00 uur



Zondag 12 juni:

• Start race: 13.00 uur

Bekijk hieronder de stand van het wereldkampioenschap:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.