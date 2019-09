Eerste test met grote banden in Formule 1

,,Eindelijk ben ik terug in een Formule 1-bolide", zei Sirotkin, die vorig seizoen voor Williams reed. De Rus pakte in het hele seizoen slechts één punt. Hij keerde daarna terug als reservecoureur bij Renault. ,,We gaan hier op Paul Ricard met hele, hele grote wielen rijden. Het is iets nieuws en dus heel interessant.”



In de Formule 2, het voorportaal van de Formule 1, worden de 18 inch-banden volgend jaar al geïntroduceerd. ,,De tests in de Formule 2 gaan al heel goed, hopelijk bij de Formule 1 ook", zegt Mario Isola, directeur van bandenleverancier Pirelli. ,,We hebben drie sessies gepland om allerlei dingen uit te testen. En dan hebben we nog een heel jaar om de band te ontwikkelen."



Behalve Renault hebben ook McLaren en Mercedes een testwagen ontwikkeld die alvast gaat rijden met de grote banden.



