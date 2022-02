Enorme contractverlenging: Formule 1 blijft zeker tot en met 2036 racen in Bahrein

Ierse jockey blijft Max Verstappen voor bij BBC-verkiezing

Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen heeft bij de jaarlijkse sportverkiezing van de Britse omroep BBC naast de trofee voor de World Star of the Year gegrepen. De onderscheiding ging naar de Ierse jockey Rachael Blackmore. Zij won in april met Minella Times als eerste vrouwelijke jockey de Grand National, de befaamde paardenrace op Aintree.

19 december