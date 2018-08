Wat is er nog mogelijk voor Max Verstappen in Spa, waar hij vanmiddag als zevende van de startgrid rijdt? ,,Voor een podium moet nog wel wat gebeuren, maar ik ga er proberen het beste van te maken.''

Goed starten, afwachten of er iets voor zijn neus gebeurt en dan meteen zijn kans grijpen? Dat lijkt voor Max Verstappen op voorhand het devies om nog iets moois te maken van zijn vierde optreden op Spa-Francorchamps. Na de mislukte kwalificatie, waarin Red Bull Racing gokte op veel meer regen, rijdt hij vanmiddag pas van P7 weg als de lichten om 15.10 uur uitgaan boven de startgrid van het Belgische circuit. Of hij nog kans op het podium maakt? ,,Dan moet er voor ons echt wel iets gebeuren’‘, zo beseft hij, startend schuin voor teamgenoot Daniel Ricciardo, die als achtste weg mag rijden.



Quote Normaal moeten we die Force India’s en de Haas wel voorbij kunnen Max Verstappen

Ver voor Verstappen staat Lewis Hamilton in zijn Mercedes voor de 78ste keer op poleposition. Sebastian Vettel rijdt als tweede weg in zijn Ferrari. En Esteban Ocon en Sergio Perez bezetten namen Racing Point Force India F1 verrassend de tweede startrij op P3 en P4, na een voor hun heel gelukkige kwalificatie. Ook nog voor Verstappen de Haas van Romain Grosjean (P5) en Kimi Räikkönen (P6). ,,Normaal moeten we die Force India’s en de Haas wel voorbij kunnen’‘, verwacht de Nederlander. Die gaan wel hard op de rechte stukken, maar onze auto is volledig afgesteld om in te halen. Er is werk aan de winkel, maar ik ga er proberen het beste van te maken.‘’

Verstappen start in België vanmiddag aan zijn 73ste Grand Prix, voor de tweede keer op rij start hij van P7, net als voor het zomerreces in Boedapest. Een heel fijn trackrecord kent hij niet op Spa-Francorchamps, dat hij toch als zijn favoriete circuit beschouwt. Bij zijn debuut namens Toro Rosso deed hij het er met een achtste plaats het beste. In 2016 startte hij van P2, maar zakte hij af naar een elfde plaats. En vorig jaar strandde hij na acht rondes met een kapotte Renault-motor om daarna furieus de paddock op te zoeken.

Wellicht dat de tienduizenden afgezakte Nederlandse racefans hem kunnen helpen aan een welkom topresultaat. Het leek de laatste dagen wat rustiger dan de laatste jaren. ,,Maar nu is het natuurlijk ook een stuk kouder hier. Dus dan kun je niet even lekker zonder jas in je oranje shirt rondlopen’’, aldus Verstappen, die denkt dat het minstens net zo druk is als de laatste jaren.

Goed nieuws voor de Nederlandse fans, de zon schijnt deze morgen boven de Ardennen. De nacht was koud en ook vandaag zal het absoluut niet tropisch worden met een graad of 17. Maar de zon zal er ongetwijfeld voor zorgen dat er wat meer oranje shirts te zien zijn op de tribunes lang Raidillon, Pouhon en al die andere wereldberoemde bochten. En ook paraplu’s en regenjassen zijn niet nodig, want de eerder nog aangekondigde regen lijkt ver van het oosten van België weg te blijven.

Voor Verstappen is de race van Spa-Francorchamps een thuiswedstrijd. De sfeer zit er al goed in op de camping waar veel Nederlandse fans hebben overnacht: