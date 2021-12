Eriksen na hartstilstand weer voorzichtig in training

Poll: Max Verstappen of Lewis Hamilton: wie wordt wereldkam­pi­oen?

Max Verstappen heeft weer een tik gekregen in de strijd om de wereldtitel in de Formule 1. Hoewel de Nederlander van Red Bull in de Grote Prijs van Qatar vanaf de zevende startplaats oprukte naar de tweede plaats aan de finish, zag hij Lewis Hamilton weer punten inlopen. De Brit van Mercedes was op het circuit van Losail te snel voor iedereen en zette zijn poleposition om in zijn 102e zege in een grand prix. Hoog tijd voor een poll met de vraag: wie wordt er eigenlijk wereldkampioen?

