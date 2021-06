Ex-wereldkampioen Rosberg uit forse kritiek op Mercedes: ‘Hamilton soft, Bottas dramatisch’

Samenvatting Concurren­tie gewaar­schuwd: Verstappen in slottrai­ning met afstand de snelste

19 juni Max Verstappen is klaar voor de kwalificatie op het circuit van Paul Ricard. In de slottraining zette hij zijn naaste belager Valtteri Bottas op dik 7 tienden, maar zo groot zal het gat met de Mercedessen later op de dag (15.00 uur) hoogstwaarschijnlijk niet zijn in het zuiden van Frankrijk.