F1-collega's Grosjean beleven bange minuten na megacrash: ‘Zeg me dat hij oké is, alsjeblieft’

VideoDe afgrijselijke crash van Romain Grosjean greep ook de andere Formule 1-rijders naar de keel. Toen zij meteen na het incident naar de pit reden, doorstonden ze in hun wagen angstige en vooral lange minuten. ,,Oh my god! Dit was een enorme crash... F*ck, f*ck, f*ck. Om wie gaat het?”

,,Zeg me dat hij oké is. Alsjeblieft. Zeg het mij.” Met een trillende stem vroeg Daniil Kvyat via de boordradio naar de toestand van Grosjean. De 34-jarige Fransman kwam in contact met de bolide van Kvyat, waarna Grosjeans wagen zich met 225 kilometer per uur door de vangrail boorden en onmiddellijk in brand vloog. Na de rode vlag reed iedereen aan lage snelheid naar de pit - met de gedachten bij hun F1-collega.

Ook Charles Leclerc uitte direct zijn bezorgdheid. “F*ck, f*ck, f*ck”, klonk het. ,,Dit was een stevig accident. Is hij oké?”, vroeg de Monegask. Omdat ze bij Ferrari niet meteen een passend antwoord konden geven, nam de ongerustheid alleen maar toe. ,,Ik heb het gezien in mijn spiegels. Om wie gaat het?”. ,,We hebben geen informatie”, was het antwoord. Leclerc: ,,Nee, alsjeblieft...”

Kvyat gaf gisteren een interview bij Sky Sports. ,,Het was allemaal heel eng. Ik was eigenlijk enorm boos omdat Romain mij de pas afsneed. Ik dacht: ‘Wat doet-ie?’ Maar dat veranderde compleet toen ik het vuur zag in mijn spiegels. Toen kon ik enkel hopen dat hij oké was. Als je zoiets ziet, maak je je écht zorgen. Dit herinnert er ons aan dat wat wij doen enorm gevaarlijk is.”

