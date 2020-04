F1 in 2020: de drie scenario’s geschetst

Chinese F2-cou­reur klopt F1-rij­ders in virtuele GP van Bahrein

22 maart De Chinese autocoureur Guanyu Zhou is er vandoor gegaan met de zege in de virtuele Grand Prix van Bahrein. De Chinese Formule 2-coureur uit de Renault Academy en testrijder voor het Formule 1-team van Renault won de virtuele race in de F1 Esports Virtual Grand Prix op het circuit waar dezelfde dag de echte Formule-1-race had moeten plaatsvinden maar door het coronavirus geen doorgang vond.