F1-legende Frank Williams kan thuis kerst vieren na ziekenhuisopname

Williams richtte in 1977 samen met Patrick Head het Formule 1-team op dat negen wereldtitels bij de constructeurs vierde en ook zeven wereldkampioen leverde. De Canadees Jacques Villeneuve was in 1997 de laatste wereldkampioen van het team. De laatste jaren rijdt Williams vooral achteraan het veld rond. Dit seizoen wisten de coureurs George Russell, Nicholas Latifi en Jack Aitken, die Russell in één race verving, geen enkel WK-punt te pakken.



Sir Frank Williams belandde na een zwaar verkeersongeval in 1986 met een dwarslaesie in een rolstoel. Hij bleef echter het team leiden. Pas in 2012 deed hij een stapje terug en gaf de dagelijkse leiding in handen van zijn dochter Claire. Dit jaar nam zij afscheid van het team, dat door geldgebrek op zoek moest naar financiers en in handen is gekomen van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Dorilton Capital.