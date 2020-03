F1 mikt nog steeds op 15 tot 18 races

De race in Azerbeidzjan (7 juni) werd vandaag ook toegevoegd aan de uitgestelde races in Australië, Bahrein, Vietna, China, Nederland en Spanje. Monaco is al van de kalender. En ook de race in Canada (14 juni) lijkt hoogst onzeker. ,,We herkennen dat er wellicht nog wel meer races in aanmerking moeten komen voor uitstel, er is echter ook de verwachting bij ons en al onze partners dat het seizoen ergens in de zomer weer kan beginnen, met een hertekende kalender van nog zo’n 15 tot 18 races’‘, zo schrijft Liberty-ceo Chase Carey in een statement. ,,Als de situatie weer onder controle is, zijn wij klaar om te racen.”