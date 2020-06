F1: ‘Races worden ook niet afgelast als coureur corona heeft’

De Formule 1 gaat hoe dan ook door. Dat is de boodschap die ceo Chase Carey vandaag uitsprak. Zelfs niet als een coureur het coronavirus heeft opgelopen.

De Amerikaan deed zijn uitspraak nadat de Formule 1 bekend had gemaakt dat de voorlopige kalender acht races telt en op 5 juli begint in Oostenrijk. In maart zou het seizoen eigenlijk beginnen, maar de Grand Prix van Australië werd op het laatste moment afgeblazen, omdat een teamlid van McLaren corona bleek te hebben.

,,Een persoon met een positieve test zal niet zorgen voor het annuleren van een race”, vertelt Carey. ,,We moedigen alle teams aan om procedures te hebben zodat de persoon gelijk in quarantaine kan en hij vervangen kan worden. Als een team niet kan racen, wordt de race niet afgelast. Als een coureur besmet is, zijn er reservecoureurs.”

Carey zegt dat er een forse waslijst aan regels is met alle details rondom het reizen, hotels, eten en gedrag op het circuit om het besmettingsgevaar tot een minimum te beperken. De verwachting is dat er rondom het circuit zo'n 1200 mensen aanwezig zullen zijn. De teams zelf mogen maximaal 80 mensen meenemen in plaats van de gebruikelijke 130 en er zal geen publiek aanwezig zijn.

Nadat de Formule 1 vandaag de eerste acht races van de kalender bekend maakte, zegt Carey te hopen dat eind juni de rest van het seizoen bekend gemaakt kan worden. ,,Een groot deel van de wereld gaat weer door en ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat een lockdown ook gezondheids, sociale en economische consequenties heeft voor de zeer lange termijn.”