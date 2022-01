F1-team Aston Martin hakt knopen door: nieuwe teambaas en datum autopresentatie staan vast

Krack, die overkomt van BMW, is een oude bekende van Sebastian Vettel, één van de twee coureurs van Aston Martin. De twee werkten samen bij Sauber, waar Krack ingenieur was. ,,Het is fantastisch om met hem herenigd te worden. We zullen ongelooflijk hard werken en we willen winnen. Samen zullen we dat doen”, aldus Vettel.