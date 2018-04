F1 verslaan vanuit Sjanghai, net even anders

Door Rik Spekenbrink Er wordt zo nu en dan goed gevloekt in de perszaal van het Sjanghai International Circuit, overigens prachtige gesitueerd in het hoge gebouw over het rechte stuk van start en finish. De reden: de strenge Chinese internetbeperkingen. Of je nu iets wil opzoeken op Google, terugkijken op Youtube of delen op Twitter of Facebook: alles is afgeschermd. China wil de inwoners niet te veel blootstellen aan die westerse bedrijven en hun vrijheden. Het heeft eigen sociale media. Ook gek: Whatsapp doet het soms wel, maar dan alleen voor tekst, niet voor media. Anno 2018 zorgt dat allemaal voor veel irritatie. Gewoon zo’n VPN’etje downloaden, hoor ik u denken, en zo is het ook. Maar veel collega’s hebben laptops van hun werkgever en die zijn – om veiligheidsredenen – vaak zo geïnstalleerd dat er weinig te downloaden valt. Bovendien is China ook de strijd met VPN’s aangegaan. Iets kijken op Netflix, mij is het nog niet gelukt, al kan dat zomaar aan mijn beperkte technologische kennis liggen.

Hoe dan ook, je komt er in China achter hoe gewend je bent aan al die moderne hulpmiddelen. Even die inhaalrace van Verstappen hier vorig jaar in China terugkijken, het is nog niet zo eenvoudig. En het duurt een dagje voordat je naar Yahoo gaat in plaats van Google om een feitje te checken.



Een luxeprobleem hoor, niet meer dan dat. Sjanghai is onder sommige collega’s niet de populairste bestemming van de kalender, maar dat komt ook door het afgelegen circuit. De megastad ligt, zonder file, op zeker drie kwartier rijden van Anting, een buitenwijk waar je met gammele busjes over belabberde wegen naartoe wordt gebracht. Echt een gezellige ambiance heeft het niet. Zo is de paddock hier zeker drie keer zo groot als op andere circuits, het is een heel plein met daarachter een soort waterpark van teamgebouwen. Normaal heeft de paddock, de straat achter de garages, juist een welkome intieme sfeer in de poenerige sport. Maar ook dat is klein leed. Want de race biedt vaak spektakel. En daar komen we uiteindelijk voor.