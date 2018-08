Fanpetitie voor F1 in Nederland al 75.000 keer ondertekend

,,De massale steun voor mijn petitie wijst erop dat er genoeg racefans zijn die Assen, Zandvoort of een ander Nederlands circuit wel zien zitten. We zitten nu al op 75.000 enthousiastelingen die Max Verstappen, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton en Kimi Räikkönen graag zouden zien racen in ons land'', zegt Rob van Gameren, zelf Formule 1- fan.



Hij is van plan de handtekeningen aan te bieden aan Chase Carey, de huidige baas van de Formule 1. ,,Het terughalen van de Formule 1 naar Nederland moet allereerst worden gedragen door het Nederlandse publiek. Dat lijkt me het minste probleem gezien de steun die mijn petitie krijgt en de oranje-gekleurde tribunes als in België, Duitsland of Oostenrijk een wedstrijd wordt gereden.''



In Nederland lopen al langere tijd onderzoeken om te zien of het haalbaar is een wedstrijd uit de Formule 1 te organiseren.