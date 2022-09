Feilloze Max Verstappen heerst in GP van Italië met anticlimax, spectaculair debuut voor Nyck de Vries

Door Marijn Abbenhuijs



,,Als je meer snelheid hebt, moet je er altijd naartoe kunnen rijden”, had Max Verstappen daags voor de Grand Prix van Italië nog schouderophalend gezegd. Hij maakte zich alles behalve druk om zijn startpositie, namelijk zevende. Hij was in de kwalificatie verslagen door Ferrari-coureur Charles Leclerc en kreeg doordat hij in Monza een nieuwe verbrandingsmotor gebruikt een gridstraf van vijf plekken. ,,We hopen meer snelheid te hebben, daar hebben we de auto in ieder geval wel op afgesteld. Het zou een teleurstelling zijn als we morgen niet mee kunnen doen om de zege.”

En op het Autodromo Nazionale Monza werd al heel snel duidelijk waar het zelfvertrouwen van Verstappen vandaan kwam. Bij het ingaan van de tweede ronde plaatste hij de inhaalactie waarmee hij al op de derde plek terechtkwam. Agressief was hij gestart, slalommend langs de mannen voor hem, razendsnel oprukkend richting de staart van de Ferrari van Leclerc.

Bekijk hoe Verstappen toesloeg bij de start

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Intussen nam de naast Verstappen gestarte Nyck de Vries bij zijn debuut in de Formule 1 geen onnodige risico’s. Even probeerde hij McLaren-coureur Lando Norris te passeren, maar de Brit remde later dan de Nederlander van Williams en bleef hem voor. De Vries koos vervolgens positie op plek acht, in een treintje auto’s die met elkaar de subtop vormden. Voor hem was het zaak om foutloos te blijven in de hoop dat hij zijn plek in de top 10 kon verdedigen en zijn team een punt kon pakken.

Daarbij was het ook belangrijk dat hij goed met zijn banden om zou gaan. Hij was immers gestart op zacht rubber en hoopte toch maar één keer te hoeven stoppen tijdens de race. Verstappen koos voor exact dezelfde strategie en liet daar een waar huzarenstukje op zien. Maar liefst 26 ronden lang reed de wereldkampioen op ‘rood’, zonder dat hij daarmee serieus tijd verloor ten opzichte van Leclerc, die veel vroeger de pitstraat in ging en de koppositie daarmee al verloren was.

Bekijk de pitstop van Verstappen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Eenmaal gewisseld naar de mediumbanden leek Verstappen onbedreigd naar zijn elfde overwinning van dit seizoen te rijden. Achter hem koos Leclerc voor een tweede stop. De Monegask kwam op zachte banden alleen slechts een heel klein beetje dichter bij Verstappen, maar kreeg zijn Nederlandse rivaal niet in het zicht.

Veel spannender was het in het middenveld rondom De Vries. Hij moest, in de slotfase op plek 10 rijdend, vechten voor wat hij waard was om de Alfa Romeo van Guanyu Zhou achter zich te houden. Tegelijkertijd kon hij zelf af en toe aandringen bij Pierre Gasly. Toen McLaren-coureur Daniël Ricciardo in de slotfase uitviel, kwam de debutant zelfs op plek 9 terecht.

Volledig scherm Nyck de Vries in gevecht met Fernando Alonso en Guanyu Zhou. © ANP

Maar de uitvalbeurt van Ricciardo leverde wel een safetycarsituatie op. Daardoor kon het toch nog even spannend worden tussen Verstappen en Leclerc, die beiden van de gelegenheid gebruik maakten om nog een nieuw setje zachte banden te pakken. Dat was echter voor niets, want de coureurs kregen geen groene vlag meer te zien. De Grand Prix van Italië eindigde achter de safety car, waardoor Verstappen voor de elfde keer dit seizoen won. Een persoonlijk record. Nooit eerder won hij vaker dan tien keer in één jaar. Bovendien betekende zijn zege in Monza, waar hij tot vandaag overigens nog nooit op het podium had gestaan, zijn vijfde overwinning op rij. Het zijn zelfs voor de wereldkampioen bijzondere statistieken.

Zo kwam het veld achter de safety car over de finish

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Het was een hele goede race, op elke band waren we het snelst", zei Verstappen na afloop, terwijl er vanaf de Italiaanse tribunes boegeroep klonk. ,,Al was het jammer dat we geen herstart kregen. Maar al met al een sterke dag van ons. De start was goed, daarna kwam ik al snel in mijn ritme en klom ik op naar P2", aldus de WK-leider die nóg verder uitloopt. Leclerc sprak van een frustrerend einde. ,,Ik had er graag nog om willen racen. Zonde, maar ik heb alles gegeven. Ik wilde graag voor de tifosi winnen, maar het mocht niet zo zijn.”

Volledig scherm © AFP Bijna even bijzonder was de prestatie van De Vries. Die bij zijn debuut in de Formule 1 dus negende werd en meteen werd uitgeroepen tot ‘Driver of the Day’. Hij evenaarde daarmee de beste seizoensprestatie van Williams en pakte maar liefst twee punten in zijn allereerste race op het hoogste niveau. ,,Bedankt, dit was ongelofelijk. Punten bij mijn debuut!", zei een dolgelukkige Fries na de finish over de boordradio.

Volledig scherm © REUTERS

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © ANP