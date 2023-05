Fernando Alonso is in schaduw van Max Verstappen dé smaakmaker van de Formule 1: ‘Wat we nu presteren, is een geschenk’

Podcast Formule 1 | ‘Het is Red Bull tegen het soepie in de Formule 1’

In Miami veranderde het beeld in de Formule 1 niet. Ondanks de hoop van Mercedes, de dromen van Ferrari en de ambitie van Aston Martin was er maar één team dat dominant was: Red Bull. En in het bijzonder Max Verstappen. De Nederlander won in Amerika vanaf plek 9 en verstevigde zijn leiderspositie in het WK-klassement. Over die race praten AD F1-watcher Marijn Abbenhuijs en presentator Etienne Verhoeff na in een nieuwe aflevering van Pitstop.