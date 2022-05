Fernando Alonso leeft mee met Lewis Hamilton: ‘Coureur is belangrijk maar niet cruciaal in de Formule 1'

Fernando Alonso weet precies hoe Lewis Hamilton zich voelt. Ook de Spanjaard was een periode in zijn carrière bijna niet te verslaan in de Formule 1 en nu wacht hij al negen jaar op een nieuwe zege. Hamilton won 103 races en veroverde zeven wereldtitels, maar ervaart dit seizoen dat hij niet eens voor het podium rijdt. Dieptepunt was wel een ronde achterstand op Max Verstappen in de race op Imola.

,,Dat is de aard van deze sport”, zegt de 40-jarige Alonso in een interview met de BBC. ,,Soms heb je een betere auto en soms heb je niet zo’n goede auto en moet je hard vechten om er wat uit te halen. Dit jaar laat eens te meer zien dat een coureur heel belangrijk is in de Formule 1, maar niet cruciaal. Je moet de beste auto hebben en het beste pakket.”

Alonso rijdt dit weekeinde voor Alpine op het Circuit de Catalunya zijn thuisrace. De veteraan - in 2001 maakte hij al zijn debuut in de koningsklasse - won in 2005 en 2006 het wereldkampioenschap met Renault. “Ik versloeg Michael Schumacher en dat was een groot ding, maar mijn auto was op dat moment zeer betrouwbaar en heel snel en dat kun je niet genoeg prijzen. Lewis rijdt dit jaar net zo goed als in de jaren waarin hij de sport domineerde en alle records brak, maar zijn auto is langzamer. Dat is Formule 1; het geeft aan dat zijn onwaarschijnlijke records mogelijk waren omdat hij jarenlang de beste auto had.’'

Hamilton won de laatste vijf keer de Grote Prijs van Spanje. Hij zegevierde in alle jaren na 2016, het jaar waarin Verstappen in Barcelona op 18-jarige leeftijd als jongste ooit een Formule 1-race won. In de huidige WK-stand staat Verstappen tweede achter Charles Leclerc met 85 punten. Hamilton is de nummer zes met 36 punten.

