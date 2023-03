Fernando Alonso overtreft meteen alle doelen: ‘Ik heb genoten’

Met video'sFernando Alonso (41) was door het dolle heen nadat hij bij zijn eerste race voor Aston Martin meteen een podiumplaats wist te behalen in de Grand Prix van Bahrein . Red Bull Racing was een klasse apart, maar daarachter had hij ‘gewoon’ de beste auto. ,,Het team heeft de ambitie om nog beter te worden en we blijven met beide voeten op de grond.”

,,Het voelde heel goed vandaag. We hadden veel snelheid in de longruns", zei de tweevoudig wereldkampioen na het binnenhengelen van zijn 99ste podium bij Viaplay. Aanvankelijk werd hij nog voorbij gestoken door de beide Mercedessen, om daarna orde op zaken te stellen en zelfs naar het podium te mogen. ,,Het was een hele rommelige start waar ik van moest herstellen. Maar het is geweldig wat we gedaan hebben. We waren gewoon de tweede auto in de race...het team heeft fantastisch werk geleverd.”

,,Ik heb genoten, maar de blik moet ook meteen weer op de volgende race want het kon weleens een interessant seizoen worden. Ons doel was om ergens in het midden te staan en het podium was zeker té optimistisch, maar dat hebben we gewoon meteen. Het team heeft de ambitie om nog beter te worden en we blijven met beide voeten op de grond. Feit is ook dat Red Bull erg ver voor ons staat", aldus de van Alpine overgekomen Spanjaard, die door de fans werd uitgeroepen tot ‘driver of the day'. Tijdens het interview werd hij om de nek gevlogen door teamgenoot Lance Stroll. De Canadees presteerde met P6 zelf ook naar behoren.

Volledig scherm Fernando Alonso, Max Verstappen en Sergio Pérez spuiten champagne op het podium. © ANP

Leclerc: ‘Red Bull opereert op compleet ander niveau’

Zo groot als de vreugde was bij Alonso en Aston Martin, zo groot was de teleurstelling bij het Ferrari van Charles Leclerc. Hij zei 'no power’ te hebben en viel stil, waarmee hij een zeker lijkende podiumpositie uit handen gaf. Waar het aan lag? ,,Ik weet niet wat er gebeurde en wat ik moet zeggen. Dit is heel spijtig", zei de Monegask. ,,Meer dan P3 was sowieso niet mogelijk geweest. We wisten dat de snelheid er niet was ten opzichte van Red Bull, maar dat het zo eindigt is erg teleurstellend.”

Bij de start ging het Leclerc nog voor de wind. Hij had Sergio Pérez meteen te pakken voor bocht 1. ,,Ik had de tweede plaats eventjes in handen, maar het was een kwestie van tijd voordat Checo er weer langs zou komen. Red Bull opereert momenteel op een compleet ander niveau. Alles wat er nu echter toe doet is dat we de race niet hebben kunnen finishen...”

Beluister het interview met Leclerc

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.