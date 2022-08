Fernando Alonso verlaat Alpine en vervangt komend jaar Sebastian Vettel bij Aston Martin

,,Het team beschikt over de energie en toewijding om te winnen”, zegt Alonso over zijn nieuwe werkgever. De Canadese miljardair Lawrence Stroll is eigenaar van Aston Martin en houdt het tweede stoeltje bezet voor zijn zoon Lance. Alonso: ,,Ik ken ze beiden al jaren en het is helder dat ze de ambitie hebben om succesvol te zijn in de sport.”



Alonso komt sinds 2021 uit voor het team Alpine F1. In 2005 en 2006 werd hij voor Renault wereldkampioen. Daarna reed hij nog voor Ferrari en McLaren, totdat hij eind 2018 afscheid nam. Twee jaar later keerde Alonso terug in de Formule 1.