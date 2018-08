Ferrari bloedsnel in tweede training, Max sneller dan Ricciardo

De wagen van Stoffel Vandoorne is weer gemaakt en hij kan zich dus verbeteren. Hij blijft laatste, maar het gat met Stroll (de nummer 19), is nu geen twee seconden meer, maar twee honderdsten.



Het is voor Stroll te hopen dat hij snel kan overstappen naar Racing Point Force India, waar zijn vader nu eigenaar van is. De roze wagen van Sergio Perez staat nu namelijk zevende, terwijl de Williams dit seizoen dramatisch is.