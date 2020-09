Ferrari gebruikt GP Rusland voor experimenteren

,,We zullen enkele onderdelen in de aerodynamica van de auto vernieuwen. We denken niet dat dit voor een ommekeer gaat zorgen, maar wel willen we de zwakke punten in onze bolide wegwerken, vooral met het oog op 2021", aldus sportdirecteur Laurent Mekies.

Ferrari figureert dit seizoen in de koningsklasse. De coureurs Charles Leclerc en Sebastian Vettel zijn nog niet in de buurt van een grandprixzege gekomen. Tekenend voor het tanende team was de achtste en tiende plek in de jubileumrace eerder deze maand op het eigen circuit van Mugello.

,,We mogen er ook niet te veel van verwachten, want op het circuit in Sotsji presteren we doorgaans niet geweldig”, zegt Mekies. ,,De eerste helft van het seizoen was bijzonder lastig, dat laten de resultaten ook zien. Maar het ligt niet in onze aard om op te geven en in die geest benaderen we de race in Sotsji. We komen met updates, maar die zijn onderdeel van een plan dat zich over de komende races uitstrekt en waarin we de basis willen leggen voor de auto van volgend seizoen.”