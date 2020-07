Ferrari is snelheid kwijt: ‘We verliezen zeven tienden op de rechte stukken’

Hamilton na botsing met Albon: ‘Ik dacht dat het een ra­ce-incident was’

5 juli Lewis Hamilton had zich een betere start van het nieuwe seizoen in de Formule 1 gewenst. De zesvoudig wereldkampioen kwam als tweede over de finish in de Grand Prix van Oostenrijk maar eindigde als vierde. De Brit kreeg een tijdstraf van vijf seconden omdat hij Alexander Albon (Red Bull) van de baan reed.