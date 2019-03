Ferrari: Onze auto kan véél beter

Door Arjan Schouten



De nababbel in de garage van Ferrari duurde iets langer dan ingepland, na de eerste race van 2019. Geen winst, geen podium, helemaal niks voor de Scuderia die nog zo’n indruk had gemaakt bij de wintertest in Barcelona. Op bijna een minuut van winnaar Valtteri Bottas stuurde Sebastian Vettel pas de eerste Ferrari over de finish van Albert Park, gevolgd door Charles Leclerc. Niet alleen de Mercedessen waren onnavolgbaar voor Ferrari, ook Max Verstappen zat een halve minuut voor de twee rode auto’s. ,,Dit was niet wat wij verwacht hadden”, zo tekende de nieuwe teambaas Mattia Binotto voor een understatement van jewelste. Helemaal niemand zag dit aankomen, na het sterke voorseizoen van Ferrari, de laatste twee jaar de snelsten in Australië. ,,Sinds vrijdag hebben we geen moment de balans gevonden. Begrijpen we wat er mis is? Nee, nog niet. Maar we zijn er zeker van dat de auto hier nog niet zijn volledige potentieel heeft laten zien. Het kan veel beter. En ik ben er zeker van dat we na het analyseren van de data uit gaan vinden waar het aan schort.”