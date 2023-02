Ferrari presenteert nieuwe wagen voor strijd met Max Verstappen: ‘Betrouwbaarheid kon beter’

Charles Leclerc heeft de eerste rondjes gereden in de SF23, de Ferrari waarin hij dit seizoen een gooi wil doen naar de wereldtitel in de Formule 1. De Monegask kroop vrijwel direct na de presentatie van de gloednieuwe rode auto achter het stuur om een paar ronden af te werken op Fiorano, het eigen testcircuit van Ferrari in Italië.

,,Ik kan niet wachten tot het seizoen begint”, zei Leclerc voorafgaande aan de onthulling. “In 2022 hebben we een stap voorwaarts gemaakt na twee moeilijke jaren, maar voor dit jaar is het doel duidelijk; we gaan voor de winst”, aldus de nummer 2 in het kampioenschap van vorig jaar. Leclerc legde het af tegen een dominante Max Verstappen, die in zijn Red Bull zijn tweede titel veroverde met een recordaantal van vijftien grandprixoverwinningen.

Ferrari koos voor een presentatie op het eigen complex in Maranello, direct gevolgd door een testrit met de nieuwe auto. De nieuwe teambaas Frédéric Vasseur vertelde dat in de winter flink gesleuteld is aan de Ferrari om de auto betrouwbaarder te maken. ,,Dat aspect kon beter, dat was geen geheim. Ik denk dat we er goed voor staan, want qua snelheid behoorden we vorig jaar al tot de besten.”

Leclerc won vorig jaar drie races, maar startte wel negen keer van poleposition. Zijn Spaanse teamgenoot Carlos Sainz won één race. De Ferrari’s waren vaak snel, maar er waren betrekkelijk veel uitvalbeurten en het team koos geregeld een verkeerde strategie. De laatste keer dat Ferrari de wereldtitel veroverde was in 2007 met de Fin Kimi Räikkönen. “Het belangrijkste is dat we Ferrari weer vooraan krijgen”, zei Vasseur, de opvolger van de vorig jaar opgestapte teambaas Mattia Binotto. “Wie van de twee coureurs wint, maakt mij niet uit.”

De officiële testraces van de Formule 1 beginnen 23 februari. De eerste race is de Grote Prijs van Bahrein op 5 maart.

