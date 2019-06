Ferrari ruikt prijs, Verstappen terug in de inhaalmodus

Gaat hij in bocht één meteen een Ferrari voorbij? Wordt het daarna bij de hairpin dringen? Blijft iedereen heel? Of Ferrari gewoon voorop? Het zijn de vragen die boven deze race hangen. Een race waarin Vettel vanaf pole position weer alles te bewijzen heeft. De laatste keer op P1 was elf maanden terug voor de Duitser. In eigen land parkeerde hij vervolgens zijn bolide op de Hockenheimring in het grind. In België won hij daarna voor het laatst. En na de verrassende winst van Räikkönen in Amerika won Ferrari al negen races op rij helemaal niet meer.



Wat Ferrari, dit seizoen én de Formule 1 nu nodig hebben is een zege voor de Italiaanse supermacht, na zes races voor het dominerende Mercedes. ,,Het wordt heel spannend’‘, denkt Vettel. ,,Een close battle. We kennen onze krachten, onze zwaktes. Natuurlijk zijn wij heel snel op de rechte stukken en ik denk dat inhalen best nog lastig is hier. Maar de klus is nog lang niet geklaard. Er wacht een heel lange race en we hebben een perfecte dag nodig om weer eens te winnen.‘’