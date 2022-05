Ferrari's én Mercedessen sneller dan Max Verstappen in Spaanse namiddag

De tweede oefensessie op het circuit van Catalunya zal tot lachende gezichten hebben geleid in het Mercedes-kamp. De meegenomen updates lijken het probleem van ‘porpoising’, het stuiteren van de auto op de rechte stukken, op het oog in ieder geval deels te hebben aangepakt en dat leidde meteen tot snellere tijden. George Russell tekende in VT2 voor de tweede tijd (1.19,787) en landgenoot Lewis Hamilton zat daar weer een tiende achter. De vlag kan in Brackley zeker nog niet helemaal uit, want twee weken geleden leek Mercedes in Miami op vrijdag ook mee te doen, om in de rest van het weekend vervolgens geen grote rol meer te spelen. In Barcelona zijn ze echter plots het snelst van allemaal op de rechte stukken.