Ferrari's voorlopig veel sneller dan Max Verstappen: ‘Duidelijk dat we nog werk te doen hebben’

,,In de tweede training hadden we het wat moeilijker dan in VT1", blikte Verstappen na afloop terug in Frankrijk. ,,We kregen gewoon niet de balans waar we op hoopten, maar probeerden ook een paar nieuwe dingen uit met de auto. Daar gaan we naar kijken in de hoop wat dichterbij te komen. De lange run ging een stuk beter, maar de banden worden hier heel erg warm en dus is het lastig om in te schatten waar we staan. Duidelijk is dat we nog wat werk te doen hebben.”



Morgenmiddag zal in de kwalificatie (16.00 uur) of dit werk zich uitbetaalt. Eerder op de dag (13.00 uur) hebben de teams nog een uurtje om de laatste dingen te testen voordat de startplekken verdeeld worden.