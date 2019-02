Ferrari wil met Vettel en Leclerc eindelijk Mercedes van de troon stoten

Ferrari heeft de afgelopen jaren meerdere aerodynamische technieken toegepast op de wagens die daarna gretig werden overgenomen door de andere renstallen in de Formule 1. Naar de lancering van de SF90 werd dan ook reikhalzend uitgekeken.



Vorig jaar schoot Ferrari uit de startblokken en Vettel wist gelijk de eerste twee Grands Prix te winnen. Tot aan de zomerstop was het een nek-aan-nekrace tussen Mercedes en de Scuderia, maar daarna kwam de klad er in bij Ferrari. Toch komt Ferrari elk jaar dichter bij Mercedes en heeft het met Vettel en het supertalent Leclerc en enorm sterke line-up.



Voor Ferrari is te hopen dat de SF90 de wagen is waarmee eindelijk de wereldtitel veroverd kan worden. Het team zit al meer dan een decennium zonder titel en in het jaar van de 90ste verjaardag is deze meer dan welkom.



Maandag begint de eerste testweek van de Formule 1 in Barcelona. Max Verstappen zal dan ook in zijn Red Bull stappen. De eerste Grand Prix staat op 17 maart op het programma.