Ferrari zette ontwikkeling Formule 1-auto stop vanwege budgetplafond: ‘We hadden geen keuze’

,,We hadden geen keuze, want we zaten aan onze limiet. Er waren geen middelen meer om de auto verder te ontwikkelen”, zegt teambaas Mattia Binotto op motorsport.com.

Ferrari kende een flitsende start van het jaar met twee zeges voor Charles Leclerc in de eerste drie races, maar al snel nam Red Bull - en dan met name Max Verstappen - het initiatief over. De Nederlander domineerde het seizoen met veertien overwinningen en kroonde zich vier races voor het einde al tot wereldkampioen. Ferrari raakte mede door strategische fouten en uitvalbeurten steeds verder achterop. Tijdens de afgelopen races bleek dat Mercedes ook sneller was dan Ferrari. De renstal boekte zijn laatste zege in juli, toen Leclerc de Grote Prijs van Oostenrijk won.

,,Het was voor mij geen verrassing dat Mercedes nu sneller is. Het team heeft nu de snelste auto dankzij een aerodynamische update bij de Grote Prijs van de Verenigde Staten”, aldus Binotto. ,,Ze hadden al meer races kunnen winnen als ze betere bandenkeuzes hadden gemaakt. Wij hebben geen updates kunnen brengen omdat simpelweg het geld op was. Het heeft geen gevolgen voor onze auto in 2023. De ontwikkeling van die auto hebben we er niet onder laten lijden.”

Ferrari staat dit seizoen op vier grand-prixzeges. De Fin Kimi Räikkönen was in 2007 de laatste wereldkampioen in een Ferrari.

