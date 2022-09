FIA grijpt in: rookbomgooier meteen verwijderd van circuit Zandvoort

Max Verstappen vindt zijn Red Bull nog steeds te zwaar: ‘We zijn afgevallen, maar er mag nog wel wat van af’

Max Verstappen vindt zijn Formule 1-auto van Red Bull nog altijd een beetje te zwaar. ,,We zijn al afgevallen, maar er moet nog een beetje van af”, zei de wereldkampioen in aanloop naar de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Volg alles over de GP van Nederland in ons liveblog.

2 september