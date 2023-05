FIA scherpt protocol aan na levensgevaarlijke situatie met Esteban Ocon in pitstraat

Met samenvatting Max Verstappen moet zege in Bakoe aan Sergio Pérez laten: safetycar pakt slecht uit voor wereldkam­pi­oen

De Grand Prix van Azerbeidzjan heeft de dominantie van Red Bull andermaal onderstreept. Maar het was in Bakoe niet Verstappen die de race won, maar zijn teamgenoot Sergio Pérez. De ‘king of the streets’ gelooft als gevolg van zijn resultaat écht in zijn kans op de wereldtitel.