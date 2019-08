Flinke temperatuurwisselingen tijdens de GP van België

Tijdens de race op zondag is het weerbeeld echter compleet omgeslagen. Er is een afwisseling van stapelwolken en zon. Die stapelwolken kunnen zich ontwikkelen tot een bui, waardoor er 40 procent kans bestaat op neerslag tijdens de race. Dat is goed nieuws voor de ‘regencoureur’ Max Verstappen, want het kan flink gaan plenzen. Toch is het nog even afwachten of de regenbanden daadwerkelijk nodig zullen zijn.