Formule 1 bevestigt: ook volgend jaar staat de Grand Prix van België op het programma op Spa-Francorchamps

Velen vreesden een einde van het Formule 1-tijdperk in Spa-Francorchamps, maar de organisatie op het iconische circuit heeft de sportleiding toch overtuigd dat ze een nieuw contract verdienen. Ook in 2023 staat de Grand Prix van België op de kalender.

Op een andere manier is getracht de F1-leiding te overtuigen dat Spa - al present in 1950 - ook volgend jaar een plaats verdient tussen oorden als Djedda, Miami en Las Vegas. Voor miljoenen euro’s is er het laatste jaar gerenoveerd, is het circuit veiliger gemaakt.

Er is flitsend paintwork in de kleuren van de Belgische vlag naast het asfalt gespoten, om de luchtshots nog spectaculairder te maken. De logistiek is sterk verbeterd. Liefst 35 dj’s zorgen voor drie dagen lang continu muzikaal vertier, onder wie Armin van Buuren. Kortom, het Amerikaanse entertainmentmodel is volledig omarmd in Spa-Francorchamps, waar toch jarenlang vooral van de eigen kracht werd uitgegaan.

Volledig scherm Max Verstappen op Spa. © Pro Shots / Michael Potts

Alles bij elkaar blijft het voldoende voor een plek op de kalender voor volgend jaar. De precieze data zijn nog niet bekend. ,,We moeten de organisatie feliciteren met het werk dat ze gedaan hebben", zei Stefano Domenicali, CEO van de Formule 1. ,,Je kunt zien wat er geïnvesteerd is. Je ziet hoeveel mensen er zijn... Dit is geweldig voor de sport. We hebben altijd gezegd dat dit circuit onderdeel is van onze traditie en dat het een belangrijke plek heeft op onze kalender.”

