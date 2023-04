Formule 1-coureur Nyck de Vries geniet van ontmoeting met Zlatan Ibrahimovic

Met samenvatting Max Verstappen neemt genoegen met derde plek in natte training: ‘Banden niet helemaal onder controle’

Fernando Alonso heeft de snelste tijd voor zijn rekening genomen in de tweede vrije training voorafgaand aan de Grand Prix van Australië. Zijn vroege 1.18,887 op mediums was na een uur trainen goed voor P1 en dat had alles te maken met de regen. Max Verstappen eindigde op zes tienden als derde, ook nog achter Charles Leclerc.