Formule 1-directeur hoopt op Amerikaanse coureurs: ‘De mensen willen dat zien’

Alexander Rossi was in 2015 de laatste Amerikaan in de Formule 1. Hij deed mee aan vijf races voor het inmiddels ter ziele gegane Marussia-team.



De Formule 1, eigendom van Liberty Media, ziet de Verenigde Staten als een belangrijke groeimarkt. Volgend jaar is er een tweede race in Miami, samen met de bestaande Grand Prix in Austin, Texas. ,,Ik weet dat er teams zijn die naar de goede coureurs kijken die, als ze er klaar voor zijn, een grote opsteker zouden zijn voor de Amerikaanse fans. De mensen willen deze jongens zien. Daarom hopen we dat we heel, heel snel Amerikaanse coureurs hebben die strijden tegen alle anderen in het Formule 1-kampioenschap.”