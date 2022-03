Formule 1 en FIA: Grand Prix Saoedi-Arabië veilig na ‘stressvolle dag voor coureurs’

In een gezamenlijk statement herhaalden de Formule 1-leiding en de FIA vandaag nog eens dat de Saoedische Grand Prix gewoon door zal gaan als gepland. De autoriteiten en beveiliging hebben verzekerd dat het evenement veilig is na de raketaanval van gisteren op een nabijgelegen oliedepot.

Tot diep in de nacht werd er gediscussieerd met alle coureurs en de teams, na de eerste trainingsdag waarop het Formule 1-circus in Djedda werd opgeschrikt door een raketaanval op een oliedepot. Sportleiding en teambazen waren al unaniem akkoord over doorgaan, zo bevestigde Mercedes-teambaas Toto Wolff aan Sky Sports.

Er bleek echter grote verdeeldheid onder de coureurs, die ruim drie uur lang overleg voerden. Volgens de Formule 1 en de FIA is er een uitgebreide discussie geweest met alle stakeholders, de Saudische overheid en beveiligingsdiensten. Daarbij is de coureurs en teams uiteindelijk ‘volledige en gedetailleerdere zekerheid’ gegeven dat het evenement veilig is. Wel is afgesproken met alle partijen dat er gedurende dit evenement en in de toekomst een open dialoog mogelijk blijft.

In een statement op Twitter maakte Alex Wurz, directeur van de coureursvakbond GPDA, nog eens duidelijk dat de coureurs gisteren flink wat voor hun kiezen hebben gekregen na de raketaanval. ,,Het was een stressvolle dag voor de coureurs. Als je nog nooit in een Formule 1-auto hebt gezeten op zo'n uitdagend circuit als in Djedda is het voor de meeste mensen waarschijnlijk niet te bevatten hoe lastig het is voor coureurs als je plots rookpluimen omhoog ziet stijgen. Dat ga je je echt wel zorgen maken. Vandaar dat we echt lang hebben gesproken voor er groen licht was.”

Met dat korte statement hoopt de sport de focus weer op het sportieve te richten op het circuit aan de Rode Zee, waar vanmiddag de derde vrije training en vanavond de kwalificatie wacht. Of dat zal lukken is nog maar de vraag, aangezien er nog steeds een gigantische rookwolk boven de stad hangt, als aandenken aan de aanslag van gisteren, opgeëist door de Houthi-rebellen uit Jemen.

Naar verwachting duurt het nog één á twee dagen alvorens het oliedepot helemaal uitgebrand is. Een door Saoedi Arabië geleide militaire coalitie voerde vanochtend vroeg meteen al vergeldingsacties uit, met luchtaanvallen op de Jemenitische havenstad Hodeidah.

