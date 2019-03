Formule 1 gaat besparen in onder meer velgen en remmen

Het betreft onderdelen die amper bijdragen aan de snelheid van de auto. Het zou een aanzienlijke besparing opleveren. Het Duitse vakmagazine Auto, Motor und Sport begrootte de bezuiniging op 300.000 euro. Liberty Media, sinds twee jaar eigenaar van de Formule 1, denkt al hard na over de toekomst van de sport over twee jaar, als het bestaande contract met de teams afloopt. Het Amerikaanse concern wil meer financiële gelijkheid tussen de teams, onder meer door een goedkoper en simpeler motorontwerp en een eerlijker verdeling van de inkomsten. Dat zou de concurrentiestrijd ten goede komen.

Ferrari lag meteen dwars toen Liberty eind december de eerste toekomstplannen presteerde. De Italiaanse renstal geniet een bevoorrechte positie in de Formule 1 die hij niet graag opgeeft. De nieuwe teambaas Mattia Binotto toonde zich deze week heel wat positiever over de komende veranderingen. ,,We werken goed samen met de FIA en Liberty. Er zijn uiteraard nog de nodige geschilpunten, maar alles is bespreekbaar en ik denk dat het zal lukken de juiste deal te vinden’’, zei hij in Bahrein, waar dit weekeinde de tweede grand prix van het jaar wordt gehouden.