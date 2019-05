Formule 1 heeft Brabantse leeuw Nardje omarmt als mascotte

Door Arjan Schouten



U kent ‘m wel, die oranje leeuw die zeer regelmatig opduikt langs het asfalt als Max Verstappen weer ergens een Grand Prix rijdt. Populair bij de fans, de fotografen en de cameramannen die hem altijd weer vol in beeld nemen, als hij in zijn pluche oranje leeuwenpak op een tribune of in een fanzone een feestje op gang probeert te krijgen. In dat pak zit natuurlijk ook gewoon een mens van vlees en bloed. Vanmorgen liep ik hem bij het betreden van Circuit de Catalunya tegen het lijf, net toen hij zijn leeuwenkop afzette voor de streng kijkende beveiligers. Nardje Berk heet hij, een goedlachse 56-jarige Brabander. ,,Uit Helmond, waar de nachten nog lang zijn’’, vertelde hij me, met een accent waar Netflix meteen een ondertiteling onder had geplakt.



Of hij het niet heet had, vroeg ik. Want het zweet gutste om elf uur ‘s morgens al van zijn voorhoofd. ,,Bende gek, nee”, klonk het verbouwereerd. ,,Zit een ventilatortje in, hè”, vervolgde hij, terwijl hij een ingenieus systeempje in de leeuwenkop liet zien. ,,Ik krijg het alleen warm van al die mensen die maar aan me blijven vragen of ik het niet warm heb. Kom, nogal logisch dat ik het warm heb… Maar ik heb een ventilator, een koelvest aan. En ons mam is 95 jaar oud en zegt altijd tegen me: ‘Menneke, véél drinken, hè‘. En alleen plat water.”