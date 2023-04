Formule 1 in Australië | Zet vanavond je wekker voor de race van Max Verstappen in Melbourne

Met video Max Verstappen heerst ook in laatste vrije training voor GP Saoedi-Ara­bië, flinke domper voor Nyck de Vries

Max Verstappen kan om 18.00 uur (Nederlandse tijd) met een uitstekend gevoel beginnen aan de kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De tweevoudig wereldkampioen was in de derde en laatste vrije training veel sneller dan de concurrentie. Gisteren had hij in beide oefensessies ook al de snelste tijd neergezet.