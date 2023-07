Formule 1-kalender gaat op de schop: dit zijn de opvallendste wijzigingen in 2024

Met samenvatting Max Verstappen zet bijna het hele veld op een seconde en is klaar voor kwalifica­tie in nat Canada

Na een mindere vrijdag lijkt Max Verstappen er nu toch weer te staan wanneer het moet. De wereldkampioen was in de derde en laatste vrije training beduidend sneller dan de rest van het veld, alleen Charles Leclerc kwam nog enigszins in de buurt van zijn 1.23,106. Carlos Sainz crashte op de gladde baan in een grijs Montréal.