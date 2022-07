Formule 1 komt na zware crash Zhou met strengere tests voor halo

met Video Vrouwelij­ke bezoekers Formule 1-race op kont geslagen en in borsten geknepen

Diverse vrouwelijke bezoekers van de Formule 1-race in Oostenrijk hebben hun beklag gedaan over het gedrag van de daar aanwezige, voornamelijk Nederlandse, fans. Vrouwen die bij de bar op hun kont werden geslagen. Of in hun borsten geknepen. Wat kan Zandvoort doen tegen seksistisch gedrag van mannelijke Max-fans en waar komt dit gorillagedrag vandaan?

12 juli