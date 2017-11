Formule 1 op Circuit Zandvoort is haalbaar

Er zijn wat (financiële) mitsen en maren, maar de rentree van de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort is in theorie mogelijk. Dat is gebleken uit het haalbaarheidsonderzoek voor een mogelijke Formule 1-race op Zandvoort, uitgevoerd door economisch onderzoeks- en adviesbureau Decisio in opdracht van Circuit Zandvoort en de gemeente.