Formule 1 vanaf 2021 mogelijk twee keer in de Verenigde Staten

,,We zijn verheugd om aan te kondigen dat de Formule 1 en het Hard Rock Stadium een principeakkoord hebben bereikt om de allereerste Formula One Miami Grand Prix ooit te organiseren bij het Hard Rock Stadium". Dat melden Tom Garfinkel, de baas van de Miami Dolphins en het Hard Rock Stadium en Sean Bratches, de commercieel directeur van de Formule 1, in een gezamenlijke verklaring. ,,We zijn onze fans, gekozen functionarissen en de lokale toeristenindustrie zeer dankbaar voor hun geduld en steun tijdens dit proces."



Volgens de plaatselijke krant Miami Herald wil de Amerikaanse miljardair Stephen Ross de kosten voor het bouwen van een circuit en de bijkomende kosten voor zijn rekening nemen. Liberty Media, de eigenaar van de Formule 1, heeft al jaren de wens om naast de Grand Prix van Texas nog een race in de Verenigde Staten te organiseren.



Bekijk hieronder de laatste race in Japan.