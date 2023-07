Formule 1 vreest op Silverstone voor nieuwe actie klimaatactivisten

Helmut Marko verhoogt druk op Nyck de Vries: ‘Horner was geen grote fan van hem’

Nyck de Vries is bezig aan een moeizaam debuutjaar in de Formule 1. De coureur van AlphaTauri wacht na acht races nog altijd op zijn eerste WK-punt. Alsof de druk op de Nederlander nog niet hoog genoeg is, gooit Red Bull-adviseur Helmut Marko met een uitspraak in de podcast Inside Line F1 wat olie op het vuur. ,,Christian Horner was geen grote fan van hem.”